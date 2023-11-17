Волейболист Колодинский дебютировал за турецкий клуб «Девели»

15 ноября 40-летний российский связующий Игорь Колодинский дебютировал в сильнейшей лиге чемпионата Турции по волейболу в составе команды «Девели» (Кайсери). В матче против «Бигадича» он вышел в стартовом составе. Игра закончилась победой «Девели» в трёх сетах со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:20). Это вторая победа клуба в семи сыгранных матчах. «Девели» занимает десятое место в турнирной таблице.

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В 2006-2008 годах Колодинский отличился как игрок в пляжный волейбол. В команде с Дмитрием Барсуком он трижды выигрывал чемпионат России, стал серебряным призёром чемпионата мира, бронзовым призёром чемпионата Европы, а также победителем турнира «Большого шлема» (Клагенфурт–2008, Австрия). Дуэт представлял Россию на Олимпийских играх-2008 в Пекине.