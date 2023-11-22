Волейболисты «Локомотива» обыграли «Белогорье» и вышли в лидеры Суперлиги

Завершились два матча 7-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке нанёс поражение белгородскому «Белогорью» со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:15, 25:23).

«Локомотив» одержал шестую победу в семи матчах и с 18 очками вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице, «Белогорье» с четырьмя победами и тремя поражениями – шестое. У «Енисея» также четыре победы и восьмое место, «Газпром-Югра» с двумя победами – на 11-й позиции.