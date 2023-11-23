Акимова и Антропова признаны MVP матчей 8-го тура итальянской Лиги А1

Команда «Игор Горгондзола» (Новара), за которую выступает 21-летняя диагональная Вита Акимова, встретилась с «Валлефольей», в составе которой так же играет другая россиянка Татьяна Кошелева. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Новары» (29:27, 25:23, 25:23). По итогам встречи Акимова набрала 22 очка и завоевала звание MVP матча. Она продолжает лидировать в рейтинге бомбардиров итальянской Лиги, набрав в общей сумме 182 очка.