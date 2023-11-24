Маркова ответила на слухи о желании получить турецкое гражданство

«Действительно ли я хочу получить турецкое гражданство и выступать за эту сборную? Слышала об этом. Но думаю, что сейчас немного рано говорить о гражданстве. Всё-таки я нахожусь в Турции примерно четыре месяца. Мне льстит, что люди считают меня вполне способной выступать за такую сильную сборную, как Турция. Тем не менее пока рановато говорить об этом», — сказала Маркова в интервью YouTube-каналу voleybolmagazin.