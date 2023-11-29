Названо место проведения финала женского Кубка России по волейболу

Санкт-Петербург примет финал Кубка России по волейболу 2023 года среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. В решающем матче встретятся хозяйки площадки команда «Ленинградка» и московское «Динамо». Об этом сообщили на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Матч состоится 23 декабря в 17:00 мск на площадке Спорткомплекса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 101, строение 2.