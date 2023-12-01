Мужская волейбольная Суперлига: «Динамо» нанесло «Факелу» второе поражение и выбило его из топ-3 турнирной таблицы

А вот команда из Нового Уренгоя продолжает проваливаться после мощного старта.

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В ключевом матче 8-го тура мужской Суперлиги вице-чемпион прошлого сезона московское «Динамо» принимало на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя, который на старте чемпионата вырвался в лидеры.

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Как команды подошли к матчу?

Оба клуба располагались в верхней части турнирной таблицы, имея в своём активе по шесть побед в семи сыгранных матчах. При этом динамовцы уже встретились со всеми фаворитами чемпионата, уступив лишь казанскому «Зениту» в 3-м туре в розыгрыше Суперкубка. А вот «Факел» пока побеждал исключительно клубы из нижней части таблицы. И как раз в прошлом туре серию побед ямальцев прервал тот же «Зенит».

В сезоне команды уже встречались на предварительном этапе Кубка Столетия. Оба раза бело-голубые одержали уверенные победы с одинаковым счётом – 3:0. Да и статистика последних встреч была за московскими волейболистами. В чемпионате ямальцы последний раз побеждали «Динамо» в феврале 2021-го.

При этом динамовцы являются единственным клубом, которому удалось сохранить абсолютно всех своих игроков в межсезонье. Это уникальный случай в элитном дивизионе отечественного волейбола. Но вот в этой встрече в заявке не было одного из основных центральных блокирующих Ильи Власова, и по-прежнему продолжает отсутствовать Вадим Лихошерстов.

Гости также приехали не самым оптимальным составом – в заявке вновь не оказалось Владислава Бабкевича, Сергея Гранкина, Александра Мельникова, Вадима Юцкевича и Алексея Ковальчука. В связи с такими кадровыми проблемами в основную команду заявили сразу трёх игроков из молодёжного состава – Василия Капранова, Михаила Сидоренко и Дениса Быстрова.

Изменения в стартовых составах

Константин Брянский неожиданно выпустил Романаса Шкулявичуса вместо болгарского нападающего Цветана Соколова. А Максим Белогорцев получил свой шанс в отсутствие Власова. У «Факела» с первых минут на позицию диагонального вышел Корней Эннс, который заканчивал матч прошлого тура.

Первые два сета выиграло «Динамо»

Основной угрозой для волейболистов из Нового Уренгоя стала атака со второй зоны. Павел Панков начал ускорять передачи для своих крайних нападающих, что позволило им атаковать на разорванном блоке. Блоком Евгений Сивожелез сравнял счёт, а затем уже на своей подаче вывел ямальцев вперёд – 8:6. Команды шли вровень до середины партии – 12:12. У динамовцев отличался Денис Богдан, у «Факела» солировал Станислав Динейкин. Затем две неудачные скидки гостей вывели хозяев площадки вперёд. А на подачах Панкова и Богдана «Динамо» укрепило своё преимущество – 22:16. Ошибки не позволили «Факелу» навязать борьбу в концовке. И атакой в аут Сивожелеза закончился заключительный розыгрыш в первом сете – 25:20.

Динамовцы продолжили доминировать и на старте второй партии – 5:2. Как по нотам разыгрывали быстрые комбинации в центре сетки Панков и Дмитрий Жук. А после эйса Шкулявичуса и блока Панкова один в один счёт стал неприличным – 12:5. Но Никита Крот на своей подаче смог отыграть два мяча. А затем блок «Факела» забрал ещё три очка. Но Антон Сёмышев своими результативными действиями позволил «Динамо» лидировать с комфортным преимуществом – 18:14. Однако этого запаса бело-голубым не хватило: Сивожелез своей подачей помог партнёрам вплотную подобраться к соперникам, и равная игра шла до счёта 23:23. После этого Подлесных отыгрался от рук блокирующих и вывел команду на сетбол. А затем сам же поучаствовал в результативном блоке – 25:23.

«Факел» переломил ход встречи?

Главный тренер «Динамо» продолжил тасовать доигровщиков своей команды. Если во втором сете Богдан уходил с площадки, то в третьем он появился вместе с Подлесных. У «Факела» же на площадке остался Капранов, который и выдал мощное начало: эйс и успешные действия в нападении. Волейболист из молодёжной команды давал фору основным и в эмоциях, и в атаке.

У москвичей нагрузка тоже легла на крайних: сначала на Подлесных на передней линии, затем на Богдана. Евгений Сивожелез довёл разницу в счёте до пяти мячей – 15:10, но «Факел» снова отыгрался и навязал сопернику борьбу. После 19:19 команды сошлись в напряжённой концовке: 22:22, 24:24. Но чуть удачливее были гости: две подачи вышедшего с замены Никиты Морозова, одна из которых навылет, помогли ямальцам забрать сет – 26:24.

Развязка напряжённого матча

В четвёртом сете ямальцы продолжили равную борьбу (2:2, 5:5, 7:7), но только до того, как на подачу вышел Павел Панков и зарядил мощнейшую серию – 15:7. Главный тренер «Факела» пытался сбить натиск москвичей, использовав все свои перерывы и видеозапросы. Но команда Константина Брянского уже поймала кураж. Шкулявичус и Сёмышев продолжали вколачивать мячи в площадку гостей – 19:10. Такого запаса хватило московским волейболистам, чтобы завершить партию и довести весь матч до победы – 25:16.

Победа «Динамо» никак не повлияла на расположение бело-голубых в турнирной таблице. Москвичи по-прежнему на втором месте. А вот проигрыш «Факела» выбил команду из тройки лучших и опустил их на пятое место.

Кто стал лучшим игроком?

Самым результативным игроком московского «Динамо» стал Романас Шкулявичус. Диагональный наколотил 18 мячей. Лучший в составе гостей – Корней Эннс, на счету которого 19 набранных очков.