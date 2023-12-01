Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 9-го тура, турнирная таблица

Завершились матчи 9-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. По их итогам турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо», выигравшее все девять матчей. На втором месте «Ленинградка», выигравшая 8 матчей из 10. На третьей позиции располагается «Динамо-Ак Барс», в активе которого восемь побед в девяти матчах.