Лига чемпионов по волейболу среди женщин: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Завершился третий тур группового этапа женского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Группа А

Положение в группе: 1. «Веро Воллей» – 9 очков. 2. «Вакыфбанк» – 6 очков. 3. «Единство Стара Пазова» – 2 очка. 4. «Мюлуз» – 1 очко.

Группа В

Положение в группе: 1. «Скандиччи» – 9 очков. 2. «Экзачибаши» – 6 очков,. 3. «Марица» – 2 очка. 4. «Вашаш Будапешт» – 1 очко.

Группа С

Положение в группе: 1. «Фенербахче» – 9 очков. 2. «Потсдам» – 5 очков. 3. «Будовляны Лодзь» – 3 очка. 4. «Кальцит Камник» – 1 очко.

Положение в группе: 1. «Чонельяно» – 9 очков. 2. «Жешув» – 5 очков. 3. «Альянс МТВ» – 4 очка. 4. «Астерикс Аво» – 0 очков.

Группа Е

Положение в группе: 1. «Волеро Ле Канне» – 7 очков. 2. «Альба Блаж» – 5 очков. 3. «ЛКС Лодзь» – 4 очка. 4. «Прометей» – 2 очка.

По итогам группового этапа победители групп автоматически попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие второе место, и одна лучшая команда, занявшая третье место, сыграют дополнительный раунд плей-офф.