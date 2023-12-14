Возбуждено дело в отношении президента "Анкарагюджю" за избиение судьи

СТАМБУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Турецкая прокуратура возбудила уголовное дело в отношении президента футбольного клуба из Анкары "Анкарагюджю" Фарука Коджи за избиение судьи после матча чемпионата страны, оно передано в суд. Об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в эфире телеканала Habertuk.

"Полиция по результатам расследования возбудила уголовное дело, его будет рассматривать Третий суд по уголовным делам Анкары. В деле четыре фигуранта", - сказал министр.

Глава Минюста не уточнил статью, по которой возбуждено дело. Местные СМИ ранее сообщали, что расследование проводилось по статье турецкого УК об умышленном причинении вреда здоровью при выполнении лицом общественного долга (обязанности). Она предусматривает лишение свободы на срок от одного года до трех лет.

Инцидент произошел 11 декабря в Анкаре, где "Анкарагюджю" принимал клуб "Ризеспор" из черноморского города Ризе. Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр Халиль Мутлу Мелер не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, а во втором тайме удалил футболиста с поля. "Ризеспор" сравнял счет на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю", 12 декабря он подал в отставку с поста президента клуба.