Клубный ЧМ по волейболу среди женщин стартовал с победы турецкого клуба

В стартовом матче 1-го тура клубного чемпионата мира по волейболу – 2023 среди женщин турецкий клуб «Вакыфбанк» одержал победу над вьетнамской командой «Спорт-центр». Матч закончился со счётом 3:0 (25:10, 25:15, 25:13).

© Чемпионат.com

По итогам встречи самым результативным игроком стала представительница вьетнамской команды Ти Ню Кьюнх Ви. Она набрала 15 очков и возглавила рейтинг лучших бомбардиров турнира. В команде-победительнице отличилась турчанка Зехра Гюнеш, в её активе 14 очков.

В рамках первого тура продолжается игра между китайским клубом «Бохай» и бразильским клубом «Минас». 14 декабря состоится второй тур чемпионата. Бразильским клуб «Прайа», за который выступает россиянка Софья Кузнецова, встретится с вьетнамским «Спорт-центром», а турецкая команда «Экзачибаши», в составе которого играет россиянка Ирина Воронкова, сразится с бразильским клубом «Минас».