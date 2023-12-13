Объявлено имя главного тренера волейбольного «Урала»

Игорь Шулепов назначен главным тренером «Урала», сообщает пресс служба волейбольного клуба.

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51 летний специалист вновь возглавил уфимский клуб. В 2020 году Шулепов уже работал с «Уралом». Под его руководством команда показала лучший результат за последние 8 лет, остановившись в шаге от «Финала шести» чемпионата России.

В сезоне 2021/22 он покинул пост главного тренера уфимского клуба, в декабре 2023 года вновь вошел в тренерский штаб «Урала».