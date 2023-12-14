Капитан ВК «Факел» высказался о поражении в матче с питерским «Зенитом»

«Команда просто не готова играть с такими соперниками, и всё. При чём здесь Бабкевич? Тут не о Бабкевиче, тут вся команда не готова! Тяжело сказать, в чём причина. Возможно, моё такое длительное отсутствие. Ещё не было времени сыграться, я вот только после травмы. Второе: всё вяло, нет интенсивности, самое обидное, что нет злости какой-то», – объяснил Гранкин после матча.