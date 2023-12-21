Геркус: российские клубы — не тот уровень для Суперлиги, их участие там маловероятно

Футбольный функционер Илья Геркус считает, что российские клубы не подходят для участия в Европейской Суперлиги по уровню. Напомним, накануне стало известно, что Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

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«Российские клубы в Суперлиге? Мне кажется, что наши клубы всё же немного не тот уровень на сегодняшний день, если сравнивать с «Реалом» и «Баварией», поэтому даже гипотетически их участие в Суперлиге маловероятно.