"Пари НН" подаст заявку на участие в Суперлиге

Генеральный директор нижегородского "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале заявил, что клуб подаст заявку на участие в Суперлиге. "Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют", - написал Мелик-Гусейнов. В турнирной таблице чемпионата России "Пари НН" занимает девятое место, набрав 24 очка. Клуб был основан в 2015 году. Он никогда не играл в еврокубках. 21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.