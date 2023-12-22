Патрушев: российский волейбол завоюет больше наград, когда МОК перестанет быть слабым

— Наш праздник приобрёл государственное значение. 12 апреля президент России подписал указ о праздновании столетия отечественного волейбола. И это дало импульс развитию волейбола. А заслуги у нас очень серьёзные. 71 медаль завоёвана на мировых соревнованиях, европейских. Такого достижения нет ни у одного вида спорта в нашей стране. Мы завоюем ещё больше медалей, когда МОК перестанет быть слабым, а станет сильнее, когда он перестанет поддаваться давлению. Мы совершенствуем нашу материальную базу, и это ещё больше привлекает к нам тех, кто хочет заниматься волейболом. Два миллиона 400 тысяч человек занимаются волейболом в нашей стране, — передает слова Патрушева корреспондент «Матч ТВ».