Мужская команда "Зенит-Казань" выиграла Кубок России по волейболу в 12-й раз

Финал розыгрыша Кубка России среди мужских команд памяти двукратного чемпиона мира Константина Ревы прошел в Москве. В третий раз подряд и в 12-й раз суммарно трофей завоевал "Зенит-Казань", выигравший у хозяина площадки столичного "Динамо" со счетом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20).

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Отметим, что в решающем матче за трофей выступили волейболисты из четырех зарубежных стран: помимо болгарина Соколова и бельгийца Деру это либеро "бело-голубых" финн Лаури Керминен и связующий зенитовцев американец Майка Кристенсон.

Приз самого ценного игрока финала получил 21-летний либеро ВК "Зенит-Казань" Илья Федоров

- Финал удался! Я благодарен болельщикам за великолепную поддержку и шикарную атмосферу на арене, - сказал рулевой "Динамо" и сборной страны Константин Брянский. - И в первом, и в последующих сетах исход решали детали. "Зенит" оказался сильнее, так как гости реализовали больше своих шансов.

Главный тренер победителей Алексей Вербов, несмотря на успех, все же выпустил критические стрелы в адрес подопечных, хотя в целом был доволен: "Мне не понравилось, как мы безвольно, своими руками отдали вторую партию. Динамовцам ведь "палец в рот не клади". Как только они "чувствуют кровь", тут же вцепляются в игру. Но наша команда затем здорово начинала третий и четвертый сеты, владела инициативой. В подобных матчах соперникам сложно друг друга удивить. Мы часто сражаемся с "Динамо", здесь на первом плане морально-волевые качества парней".

К впечатляющей статистике ВК "Зенит-Казань" в розыгрыше Кубка России добавим, что за последние десять сезонов клуб из Татарстана только один раз остался без этого трофея, когда в 2020-м приз забрали все те же столичные динамовцы.

У женщин турнир за Кубок России посвящен памяти наставника олимпийских чемпионок 1968 и 1972 годов Гиви Ахвледиани. Решающий матч прошел в Санкт-Петербурге, где местная "Ленинградка" потерпела поражение от московского "Динамо" - 0:3 (17:25, 20:25, 21:25).