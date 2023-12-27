Спортсменки из школы №2048 выиграли межрайонные соревнования по волейболу

27.12.2023. Команда девочек-волейболисток 2009–2010 годов рождения стала победителем межрайонных соревнований. Об этом сообщили на официальной странице образовательного учреждения. Под чутким руководством тренера Виктора Кузнецова девочки обыграли своих соперниц и вышли на городской этап Школьной спортивной лиги «Серебряный мяч». В администрации школы поздравили команду и пожелали юным спортсменкам удачи и дальнейших побед. Напомним, ГБОУ «Школа № 2048» расположена в районе Некрасовка по адресу: ул. Липчанского, 6А.