Турецкая волейболистка рассказала, что поразило ее в России

«Россия для меня – это удивительное приключение. Мощная поддержка болельщиков «Локомотива», невероятная дружеская атмосфера, когда мы играем домашние матчи. Болельщики оказались очень приветливыми, благодаря им я почувствовала себя здесь как дома. Хотя в некоторых городах довольно холодно, в начале меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде», — рассказала Каракурт в интервью «Чемпионату».