Михаил Карполь стал главным тренером «Уралочки»

Михаил Карполь назначен главным тренером волейбольного клуба «Уралочка НТМК», сообщает пресс служба екатеринбургской команды.

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Карполь сменил в должности 85 летнего Николая Карполя.

Ранее Михаил Карполь возглавлял «молодежку» клуба, был старшим тренером основной команды, а в сезоне 2021/22 занимал пост главного тренера «Уралочки». В 2022 году екатеринбургский клуб завоевал серебро чемпионата России.

Михаил Карполь — внук Николая Карполя, который тренировал «Уралочку» более 50 лет. В 1993 году родители Михаила погибли в автокатастрофе, Николай Карполь с супругой усыновили мальчика.