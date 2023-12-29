В "Карабахе" заявили, что не планируют отпускать Лунева в клуб РПЛ

Генеральный директор "Карабаха" Асиф Агсаров отреагировал на новости о возможном переходе российского вратаря команды Андрея Лунева в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает "Спорт-Экспресс". "К нам не обращались из "Рубина" по поводу Лунева. Но Андрей — наш вратарь. Мы не планируем его отпускать", - сказал Агсаров. СМИ ранее сообщали, что Лунев может перейти в "Ростов" или казанский "Рубин". Лунев перед переходом в "Карабах" играл за "Байер" летом 2022 года. В команде также играл его бывший партнер по "Зениту" Сердар Азмун. Контракт Лунева с немецкой командой истек в июне 2023 года. Россиянин покинул клуб. 19 августа азербайджанский "Карабах" объявил о подписании Лунева. На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за "Байер" в матче против "Ференцвароша" в Лиге Европы и пропустил один гол. За "Карабах" россиянин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустив 14 мячей. Он вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы.