Волейболистки московского «Динамо» продлили победную серию в чемпионате России до 14 матчей

Московское «Динамо» одержало победу над «Уралочкой НТМК» из Свердловской области в гостевом матче 13 го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

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Встреча завершилась со счетом 3–0 (26:24, 26:24, 25:22) в пользу гостей. Ранее в матче 14 го тура «бело голубые» обыграли «Атом Курск» (3–0).

«Динамо» пока не проигрывало в текущем чемпионате и с 41 очком лидирует в турнирной таблице, «Уралочка НТМК» с 12 баллами идет на 11 й строчке.