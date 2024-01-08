Волейболисты «Локомотива» обыграли «Нефтяник» в чемпионате России

Новосибирский «Локомотив» на своей площадке обыграл оренбургский «Нефтяник» в матче 15 го тура чемпионата России среду мужских команд.

© ВК «Локомотив»

Встреча завершилась счетом 3–1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15) в пользу хозяев площадки.

«Локомотив» одержал 14 ю победу в сезоне и идет на первой строчке в турнирной таблице с 41 очком, «Нефтяник» занимает 13 е место (13).

В других матчах игрового дня красноярский «Енисей» в родных стенах переиграл белгородское «Белогорье» (3–2), а кемеровский «Кузбасс» дома уступил новоуренгойскому «Факелу» (1–3).