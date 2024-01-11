Волейболистка сборной России назвала лучших легионеров в Суперлиге

— Среди лидирующих команд я бы отметила Наталию Перейру, Эбрар Каракурт, Мину Попович, Элен Пьетрини. Выделить кого то одного нереально! Это игроки высокого уровня, и невозможно сказать, что кто то из них лучше. Свой уровень они доказывали победами за сборные: были успехи на чемпионатах мира и Европы.



Столько игроков было рядом за карьеру! От Кати Гамовой, Наташи Гончаровой до легионеров и средних игроков — все они разные. Конечно, одно нахождение на площадке с лучшими — уже круто. Будучи молодой — когда я пришла в команду и увидела Гамову — это было вау! Я приехала в 2008 году, и помимо Кати там были еще Люба Соколова, Елена Година, Марина Бабешина. Рядом со мной всегда были прекрасные люди, — сказала Старцева «Чемпионату».