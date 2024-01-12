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Чемпионат России по волейболу. 16-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с «Нефтяником», московское «Динамо» встретится с «Новой», другие матчи

12-13 января на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 16-й тур.

12-13 января на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 16-й тур
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Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

16-й тур

12 января

Енисей – Динамо-ЛО – 15.00

Нефтяник – Зенит Санкт-Петербург – 16.00

Газпром-Югра – Белогорье – 17.00

Динамо Москва – Нова – 19.00

13 января

Кузбасс – АСК – 13.00

Локомотив – Югра-Самотлор – 15.00

Урал – Факел – 16.00

Зенит-Казань – Шахтер – 17.00

Турнирное положение: Локомотив – 14 побед – 1 поражение (41 очков), Зенит-Казань – 13-2 (37), Динамо Москва – 12-3 (38), Динамо-ЛО – 11-4 (30), Кузбасс – 9-6 (28), Белогорье – 8-7 (27), Шахтер – 8-7 (24), Зенит Санкт-Петербург – 8-7 (23), Факел – 8-7 (20), Енисей – 7-8 (21), Нова – 6-9 (16), Урал – 5-10 (15), Нефтяник – 3-12 (13), Газпром-Югра – 3-12 (11), АСК – 3-12 (9). Югра-Самотлор – 2-13 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Зенит