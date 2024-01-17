Волейболисты «Динамо‑ЛО» прервали серию побед в ЧР, проиграв «Газпром‑Югре»

«Динамо ЛО» проиграло сургутскому клубу «Газпром Югра» в матче 17 го тура чемпионата России по волейболу.

Встреча в Сосновом Бору завершилась со счетом 3–1 (17:25, 25:23, 25:23, 25:21).

В другом матче «Белогорье» в Туле одержало победу над оренбургским «Нефтяником» — 3–0 (25:18, 25:14, 31:29).

«Динамо ЛО» прервало восьмиматчевую серию побед, команда из Ленинградской области с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги. «Белогорье» (33) идет пятым. «Газпром Югра» (14) располагается на 13 й строчке, «Нефтяник» (13) — на 14 й.