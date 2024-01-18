Волейболисты казанского «Зенита» победили московское «Динамо» в матче ЧР

Волейболисты казанского «Зенита» в трех сетах победили московское «Динамо» в матче чемпионата России
Казанский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 17 го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3–0 (26:24, 25:22, 25:23) в пользу казанцев.
Команда Алексея Вербова продлила победную серию в Суперлиге до 12 матчей.
«Зенит», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Бело голубые» (41) идут третьими.
Другие матчи дня завершились следующим образом:
«Кузбасс» (Кемерово) — «Шахтер» (Солигорск) — 2–3 (22:25, 25:23, 25:20, 21:25, 12:15)
«Локомотив» (Новосибирск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3–2 (25:15, 23:25, 25:21, 20:25, 15:10)
«Факел» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 0–3 (19:25, 29:31, 28:30)
АСК (Нижний Новгород) — «Урал» (Уфа) — 0–3 (14:25, 19:25, 22:25)
«Мысленно уже была в аэропорту» — Швентек о победе над Коллинз на Australian Open
Индивидуальная гонка на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске, женщины, 18 января 2024 года, прямая трансляция
Индивидуальная гонка на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске, мужчины, 18 января 2024 года, прямая трансляция