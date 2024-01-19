ЖВК «Енисей» объявил об уходе главного тренера

«Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Слободана Радивоевича и Алексея Степанова за сотрудничество и желает дальнейших успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Радивоевич возглавлял женскую команду «Енисея» с начала текущего сезона. Ранее специалист работал в нижегородской «Спарте». После 16 туров «Енисей» занимает 9-е место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги.