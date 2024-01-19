Пламен Константинов: сборная Болгарии поставила условие покинуть «Локомотив»

«До путёвки в Париж нам (сборной Болгарии. – Прим. «Чемпионата») не хватило одной победы! Потом у меня был ещё один разговор с руководством сборной, которое поставило условие покинуть «Локомотив» и работать освобождённым тренером. Я ответил, что не хочу бросать ту систему, которую мы создали в Новосибирске, вложив много идей, труда и сердца.



Понимаете, если сборная комплектуется процентов на 90–95 из волейболистов, играющих в национальном чемпионате, как в Польше, Италии, России, и ты можешь следить за ними постоянно, в том числе в тренировочном процессе в клубах, смысл в работе освобождённого тренера есть. А в Болгарии 95 процентов ребят играют за границей.



Я сделал всё, что мог, – пусть кто-то сделает больше. Сейчас нашу сборную возглавил прекрасный итальянский специалист Джанлоренцо Бленджини, и в этом назначении есть логика. В конце концов, я всё-таки не успел дать результат, на который в Болгарии надеялись. Не ожидали, а именно надеялись. Хотя считаю, что команда набирала ход, но сегодня не получилось. Теперь Бленджини попробует, может, завтра что-то получится», – объяснил Пламен Константинов в интервью для «Российской газеты».