ЖВК "Локомотив" выиграл уже 10 матчей подряд

Победная серия продолжилась в матче с «Протоном» – 3:0.

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В матче 17-го тура женской волейбольной Суперлиги встречались прямые конкуренты и соседи по турнирной таблице: саратовский «Протон» на своей площадке принимал «Локомотив» из Калининграда. Команды с равными показателями по выигранным матчам располагались на четвёртом и пятом местах. Гостьи были выше лишь за счёт лучшего показателя очков.

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В социальных сетях обеих команд перед игрой писали, что «Локомотив» едет в Саратов с единственной целью – взять реванш за поражение, которое «Протон» нанёс железнодорожницам в первом круге чемпионата. И с этой непростой задачей подопечные Радослава Арсова справились, не отдав соперницам ни сета и превзойдя их по всем показателям: 47% атак против 43% у Саратова, 8:7 на блоке и 7:0 на подаче.

«Очень серьезно настраивались и работали, готовились к этой игре, потому что знали, что для нас это будет определяющий матч. Девочки справились, практически не дали шанса «Протону». Все установки выполнили. Я думал, что с «Протоном» сегодня будет играть намного сложнее. То ли мы не дали им совсем играть, то ли они не поверили в себя», – слова главного тренера «Локомотива» Радослава Арсова в послематчевом интервью.

Оба наставника выставили оптимальные составы. «Локомотив», который был на эмоциональном подъёме после серии побед, захватил инициативу и в этом матче. Ксения Парубец своими подачами выбила соперниц на приёме. Затем атаки Эбрар Каракурт и Веры Костючик помогли удвоить преимущество. Но саратовская команда при поддержке болельщиков смогла выравнять игру.

Связующая Мария Смеленко смогла заиграть всех своих нападающих, заставив тем самым потрудиться железнодорожниц на блоке. Упорная борьба шла на протяжении всего первого сета (10:10, 13:13, 15:15). Затем хозяйкам всё же удалось создать задел в два мяча за счёт атаки Бобровой и отличного блока. Но в концовке стабильнее сыграли гостьи: результативные атаки Каракурт и эйс Попович позволили им добиться комфортных «+3». А брак «Протона» на подаче и в нападении не дал команде шансов на погоню – 25:22.

Во второй партии равная игра была лишь до счёта 7:7. Отличная атака Светланы Гатиной с задней линии вывела хозяек площадки вперёд, но ненадолго. Череда ошибок «Протона» вновь сыграла на руку «Локомотиву». И даже перерыв Маричева команде не помог. Гостьи продолжили набирать очки: к атакам турчанки добавился мощный блок Бровкиной и Попович — 16:12.

«Протон» всё же смог сократить отставание, но лишь до двух мячей. Два эйса Ксении Парубец в концовке сняли все вопросы о победителе во втором сете. А блок «Локо», как и в первой партии, поставил убедительную точку – 25:18.

В третьем сете хозяйки вновь были в роли догоняющих — 5:8. Два результативных блока «Протона» дали надежду саратовским болельщикам на борьбу. Но благодаря атакам крайних нападающих и блоку, который вновь заработал у «Локомотива», гостьи смогли уйти вперёд.

В середине сета за счёт классных подач Каракурт девушки из Калининграда и вовсе оторвались от соперниц на шесть мячей. Но затем сбитый приём «Локо» и несколько их неточных атак, а также отличное нападение Натальи Малых привели к тому, что отрыв сократился до трёх очков. Однако «Протон» вновь подвели свои ошибки – догнать «Локо» не получилось. В концовке вышедшая на замену Наталья Кроткова сначала блоком, а затем и атакой оформила окончательный счёт на табло – 25:19 и 3:0 в матче.

Самым результативным игроком в составе «Локо» стала турчанка Эбрар Каракурт. На счету волейболистки 25 набранных очков (21 — в атаке, три – на блоке и одно – с подачи). У саратовского «Протона» отличилась Светлана Гатина. Доигровщица своей атакой принесла команде 14 очков.

Что же пошло не так, рассказала Наталья Малых, диагональная «Протона»:

«Эмоции после игры не очень положительные, проиграли где-то за счёт своих ошибок в первой партии. Много раз, больше пяти, ошиблись на подаче и в атаке, разрыв в счёте был небольшой, поэтому первый сет упустили, а потом уже всё по накатанной пошло. Не смогли справиться с куражом, который поймал «Локомотив». Мы, к сожалению, эмоционально не добавили».