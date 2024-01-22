Казанский «Зенит» вышел на первое место в волейбольной Суперлиге

Казанский «Зенит» на своей площадке победил новосибирский «Локомотив» в матче 18 го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Благодаря этому результату «Зенит» набрал 46 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Суперлиги. «Локомотив» с таким же количеством очков второй, уступая по дополнительным показателям.