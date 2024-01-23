Волейболисты петербургского «Зенита» одержали четвертую победу подряд в ЧР

Петербургский «Зенит» на своем паркете обыграл «Нову» из Новокуйбышевска в матче 18 го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча в Санкт Петербурге завершилась со счетом 3–0 (25:23, 25:20, 25:15).

«Зенит» одержал четвертую победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице с 32 очками. «Нова» идет на 12 й строчке с 17 очками.