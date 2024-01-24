Волейболистка Матвеева: популяризации волейбола сегодня недостаточно

«Как я отношусь к автобиографическим книгам Екатерины Гамовой и Елизаветы Тищенко? Я их не читала, но думаю, что наши легендарные волейболистки сделали благое дело для популяризации волейбола в России. Мне кажется, что сегодня ее недостаточно. Решившись рассказать о своей жизни и судьбе, они в очередной раз стали ролевыми моделями для будущих поколений нашего волейбола» — приводит слова Матвеевой «Спорт день за днём».