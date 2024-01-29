Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Зенит» в матче Суперлиги

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Зенит» из Санкт‑Петербурга в матче Суперлиги
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Зенит» из Санкт Петербурга в матче 19 го тура Суперлиги.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3–2 (25:14, 25:17, 22:25, 23:25, 15:9). Казанский клуб добился 18 й победы в 20 матчах, команда лидирует в турнирной таблице.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ МАТЧЕЙ ДНЯ:
«Кузбасс» — «Енисей» — 1–3 (22:25, 18:25, 37:35, 21:25),
«Факел» — «Нефтяник» — 3–1 (14:25, 25:17, 25:23, 28:26),
«Динамо ЛО» — «Югра Самотлор» — 3–0 (25:23, 25:19, 27:25),
«Нова» — «Белогорье» — 0–3 (16:25, 13:25, 15:25)