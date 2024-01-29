Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Зенит» в матче Суперлиги

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Зенит» из Санкт Петербурга в матче 19 го тура Суперлиги.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3–2 (25:14, 25:17, 22:25, 23:25, 15:9). Казанский клуб добился 18 й победы в 20 матчах, команда лидирует в турнирной таблице.