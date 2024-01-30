Российскому волейболисту в Турции выдали красную карточку за агрессию

Игорь Колодинский славится страстной игрой.

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Российские волейболисты успешно выступают за границей. Большое их представительство и в чемпионате Турции. Там на днях произошёл неприятный эпизод.

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Экс-игрок белгородского «Белогорья», а ныне связующий турецкого «Девели» в гостевом матче со «Спор Тото» в Анкаре получил красную карточку за грубое поведение: Игорь Колодинский позволил себе чуть больше, чем мог.

Правда, тушить плохие эмоции на площадке пришлось ещё раньше.

К переходу клуб Колодинского вёл на решающем тай-брейке – 8:5. Но кубинский нападающий Роландо Сепеда в следующем розыгрыше ударил в аут. После свистка не в свою пользу он подбежал к арбитру, доказывая правоту. А затем «навестил» соперников на их стороне площадки, выпрашивая признания. За излишнюю эмоциональность волейболист получил жёлтую карточку. А тренер в поисках справедливости и хоть какой-то ошибки соперника попросил видеопросмотр, правда, другого эпизода – касания сетки.

Всё потому, что по правилам касание в защите не просматривается. В волейболе в таком случае работают линейные или фэйр-плей: хорошо, если игрок, нарушивший правило, признается.

Уже в следующем розыгрыше главный судья Бурхан Ильхан вновь решил поучаствовать в игре: теперь ошибку в передаче свистнул опытнейшему связующему Колодинскому – мяч провалился между рук россиянина в момент касания на несколько сантиметров, и арбитр посчитал задержку.

40-летний связующий спорил с арбитром на вышке, а затем на эмоциях ударил по судейской стойке. В итоге за грубое поведение и агрессию россиянин был наказан красной карточкой и очком в пользу соперника – тогда счёт и сравнялся, по восьми. Едва не схлопотав удаление, он всё же отыграл полный матч, как и Сергей Никитин, который стал вторым бомбардиром «Девели» после Сепеды: забил 11 из 29 мячей (38% реализации) и сделал пять блоков.

«+3» в концовке превратились в равенство, и «Спор Тото» дожал поникших соперников: выиграли 15:12 после атак Неманьи Петрича, Божидара Вучичевича и Мортезы Шарифи. Свои аплодисменты получили не только гости, но и арбитр. Хотя, по мнению российского комментатора, всё было в пределах правил.

«Посмотрела именно тот момент, когда он берёт мяч, который как будто привалился, прижался к нему, и потом он его выбросил. Для меня, если вот такой микроплан смотреть на повторе, было основание судье сказать, что захват мяча. К судье вопросов нет» – сказала Маша Федосова.