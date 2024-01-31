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Итоги первой части сезона в мужском чемпионате России по волейболу: «Зенит-Казань», «Локомотив», «Динамо» – кто фаворит?

Казанский «Зенит» всё-таки прорвался на первое место. Но конкуренты только и ждут его осечки.

Итоги первой части сезона в мужском чемпионате России по волейболу
© Чемпионат.com

Чемпионат страны уже перевалил через экватор, клубы сыграли бóльшую часть квалификационного раунда, при этом все лидеры провели матчи между собой и стабилизировали свои позиции в таблице.

У нас есть топ-3 и преследователи. Сильные и слабые стороны всех лидеров чемпионата понятны, поэтому можно делать предварительные выводы. Давайте посмотрим, как дела у пяти фаворитов Суперлиги.

«Зенит-Казань». Сила есть

Начнём с команды Алексея Вербова. Казанский «Зенит» вернул себе лидерство после неудачного старта сезона и седьмой строчки в турнирной таблице. Волейболисты из Татарстана не проигрывают в чемпионате с 18 ноября, и сейчас победная серия казанцев насчитывает 14 игр. За это время зенитовцы успели выиграть ещё и свой 12-й Кубок России.

Во втором круге «Зенит» уверенно разобрался со своими прямыми конкурентами: московским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом», не отдав соперниками ни сета. И как раз победа над железнодорожниками позволила зенитовцам обойти их по очкам и возглавить таблицу.

У казанского клуба собрался отличный боевой состав с хорошей глубиной для замен в самый подходящий момент. Выделяется в нём линия доигровщиков: от опытных Дмитрия Волкова и Сэма Деру до прекрасно проявившего себя в отсутствие бельгийца молодого Михаила Лабинского. Также у казанцев самая мощная пара диагональных – Макс Михайлов и Кирилл Клец.

Если говорить о каких-либо проблемах и недостатках, то в ключевые моменты в концовках партий может заигрываться американский связующий Майка Кристенсон, и его действия иногда стоят казанцам проигранных партий. Также частая ротация, которая, с одной стороны, играет в плюс, может быть и минусом: игроки, которых меняют на эпизод, не всегда потом гладко входят в игру. Но, повторимся, волейболисты в Казани собрались опытные, и, чтобы сохранить первую строчку за собой, казанцам остаётся только играть в свою игру и не отдавать очки командам, которые находятся ниже.

«Локомотив». Заведённый Пламеном

Следом за казанцами идёт новосибирский «Локомотив», отлично стартовавший в чемпионате. Команда Пламена Константинова лидировала до 18-го тура и очной встречи с «Зенитом». Также новосибирцы недосчитались очков в январе с «Новой», занимающей 12-е место. А домашнюю встречу с московским «Динамо», которое сейчас находится не в оптимальном составе, «Локо» чуть было не упустил. Но железнодорожники вовремя включились и смогли отыграться со счёта 0:2. Однако потеряли столь необходимый турнирный балл.

Если говорить о явных сильных сторонах, то у новосибирцев превосходные центры, пожалуй, даже лучшие во всей лиге. У Ильяса Куркаева и Дмитрия Лызика отличная сыгранность со связующим команды. Константин Абаев прекрасно чувствует своих нападающих и может выполнить передачу не только с чистого приёма, но и с отведённых от сетки мячей. Также стоит отметить характер «Локомотива»: даже проигрывая, команда не перестаёт биться. Всё это, безусловно, заслуга главного тренера «Локо» Пламена Константинова, который работает в клубе уже восемь лет.

Однако есть и слабые стороны. Например, огромное количество потерь на подаче: волейболисты рискуют и вваливают по полной, но иногда этот риск играет с ними злую шутку, и команда может наошибаться почти на целую партию. Иногда у доигровщиков даёт сбой приём. Илья Казаченков пока не так стабилен, как хотелось бы, а от его нападения зависит вся команда. Поэтому на конец сезона «Локо» хотел в пару ему опытного серба Атанасиевича. Железнодорожники уже провели все игры со своими главными соперниками. В ближайших матчах новосибирцы встретятся с середняками, которые могут оказать сопротивление и отобрать очки у одного из лидеров.

«Динамо-Москва». Один за всех

Бело-голубые отлично стартовали и даже успели побывать на первом месте в турнирной таблице. Но затем команда Александра Климкина уступила кемеровскому «Кузбассу» (2:3) и неожиданно, ведя 2:0, — уфимскому «Уралу». Что касается конкурентов по тройке, «Динамо» уступило казанскому «Зениту» в обоих матчах по 0:3, а с «Локомотивом» обменялось победами. Сейчас «Динамо» занимает третью позицию.

Отличную игру показывает болгарский волейболист Цветан Соколов, который является основным забойщиком у москвичей (252 очка). Главный эйсмен не только в команде, но и в лиге – связующий Павел Панков.

Из минусов: травма Дениса Богдана и, как следствие, проседание процента реализации в доигровке. В повторном матче с таким мощным соперником, как «Зенит», это явно прослеживалось. У сменщика Богдана Ярослава Подлесных было забито всего 2 мяча из 14 (14%), у Семышева – чуть лучше: 4 из 15 (27%). Всё это существенно упрощает игру «Динамо»: внимание сразу же переключается на диагонального. Пока болгарин справляется со своей ролью, но впереди ещё 10 туров регулярки и основные игры плей-офф.

«Динамо-ЛО». Своими силами

Ещё одно «Динамо», но уже из Ленинградской области, показывает отличный результат и наступает лидирующей группе на пятки: 13 побед в 20 матчах. Команде Александра Климкина удалось забраться на четвёртое место, обойдя на своём пути кемеровский «Кузбасс» и более именитый клуб из Белгорода. Обе очные встречи прошли в упорной пятисетовой борьбе, но в решающих укороченных партиях удача была на стороне динамовцев. Отличную игру показывает капитан Денис Бирюков – 218 очков.

Сосновоборцы провели отличный отрезок из выигранных матчей в концовке первого круга. Но отсутствие травмированных легионеров Марко Ивовича и Тодора Скримова сказалось на команде в матче с одним из аутсайдеров – «Газпромом-Югра» – 1:3. Но без иностранцев отлично вошёл в игру Денис Шенкель. Он вместе с Назаром Литвиненко составляет основную атакующую мощь.

Правда, во втором круге по сравнению с первым процент эффективности в нападении снизился до 38%. Команде явно не помешает возвращение легионеров на площадку, потому что в следующих турах волейболистам из Соснового Бора предстоит играть с лидерами чемпионата. Казанскому «Зениту» в перенесённом 20-м туре команда уже уступила – 0:3.

Впрочем, «атомным парням», чтобы удержать свою позицию, важнее обыграть прямых конкурентов: «Белогорье», кемеровский «Кузбасс» и питерский «Зенит». Ну и не терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы.

«Белогорье». Два иностранных джокера

Команда Александра Волкова пока показывает нестабильную игру: «львы» сенсационно проиграли «Нефтянику», расположившемуся на 14-м месте, но затем обыграли казанский «Зенит» – 3:1. После чего уступили московскому «Динамо» и «Локо». Статистика в играх с прямыми конкурентами в борьбе за четвёртое место не в пользу белгородских волейболистов.

А сейчас для «львов» наступает время проверки лидерами: белгородская команда будет подряд играть матчи с командами из первой тройки, а вишенкой на этом торте будет встреча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Если говорить о сильных сторонах, то белгородская команда сейчас находится на втором месте по количеству набранных очков, а по эффективности стабильно держится на четвёртом. Отличную игру показывает центральный блокирующих Георгий Заболотников, воспитанник «Белогорья». Также стоит отметить Павла Тетюхина. А главные козыри команды – это китайский доигровщик Чжан Цзининь и марокканец Мохамед Аль Хачдади. Но если в прошлом сезоне диагональный был абсолютным лидером по набору очков в лиге, то в этом году всё не так гладко. Он по-прежнему в топ-10, но уже не кажется таким грозным оружием. Соперники научились с ним справляться. А китайский волейболист с отличными антропометрическими данными показывает отличную высоту съёма и неплохо проявляет себя в нападении, но вот с приёмом у волейболиста беда: он допускает больше всех ошибок.

А кто ещё готов бороться?

Стоит отметить также кемеровский «Кузбасс», мучивший всех своих соперников пятисетовыми поединками. Кемеровчане, находящиеся на шестом месте, были единственной командой, которой удавалось набирать очки в 14 турах подряд, и только «Факел» прервал эту шикарную серию.

Питерский «Зенит» пока без надежд на попадание в четвёрку. Команда усилилась Владиславом Бабкевичем и румынским диагональным Александру Рацэ, а ещё поменяла главного тренера: Виктора Сидельникова сменил итальянский специалист Серджио Бузато. В дерби волейболистам с берегов Невы удалось дать бой своим соперникам из Казани и довести встречу до пятой партии. Но всего этого пока недостаточно для прорыва.

Уфимский «Урал» после смены тренера стал самым непредсказуемым соперником, с которым приходится считаться командам из лидирующей группы. Матчи с командой Игоря Шулепова – не проходные ни для кого. Уфимцы ещё пособирают свои очки и постараются приблизиться к первой тройке.

Волейбол
Георгий Заболотников
Денис Шенкель
Александр Климкин
Павел Тетюхин
Виктор Сидельников
Цветан Соколов
Игорь Шулепов
Ильяс Куркаев
Павел Панков
Денис Богдан
Константин Абаев
Денис Бирюков
Марко Ивович
Алексей Вербов
Дмитрий Волков
Александр Волков
Локомотив
Динамо
Зенит
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