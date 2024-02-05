ЖВК «Динамо-Ак Барс» переиграл «Локомотив» в матче за третье место Суперлиги

Девушки из Калининграда до матча с «Динамо-Ак Барс» не проигрывали 11 матчей.

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После пятисетовой битвы лидеров Суперлиги – «Динамо» и «Ленинградки» – накануне ждали зрелищной зарубы за топ-3 от их преследовательниц – «Динамо-Ак Барс» и «Локомотива». Девушки едва не ушли в пятый сет, но команда из Калининграда раньше времени поверила в победу.

Уже на старте матча подопечные Радослава Арсова оформили приятный задел: на подаче Ирины Филиштинской лидировали – 5:0. Проблемой для казанского «Динамо» стал плохой приём: как только получилось обеспечить съём, из четвёртой зоны сначала вколотила Элена Пьетрини, а затем из-за спины вторая легионерка – Брайелин Мартинес.

Матч за третье место ознаменовался и личной негласной дуэлью: лучшая нападающая Суперлиги Эбрар Каракурт (355 очков) против лучшей блокирующей регулярки (и команды в этом матче) Ангелины Лазаренко – у неё 72 блока.

И если турчанку по ходу всего матча так и не заменили, хотя она и показала 29% реализации (12 мячей в 42 попытках), то её визави Зоран Терзич «играл» нападающими регулярно. Пара Елизавета Лукьянова и Анна Климец поочерёдно усложняли жизнь блокирующим. Что едва не принесло результат в концовке партии, в которой девушки из Казани летели «-5», а «Локо» держал отрыв – Филиштинская всякий раз грамотно навешивала на переднюю линию Юлии Бровкиной.

Но в этот момент дрогнули и гости, чему послужило первое забегание от Екатерины Ениной из третьей зоны при счёте 14:19. Уже дальше ошиблась Каракурт, связующая задела коленом сетку, прошла скидка от итальянки Элены Пьетрини в доигровке – казанские волейболистки взяли четыре мяча подряд и сократили отрыв до «-2». В концовке и вовсе команды шли вровень – 21:20. И лишь на втором сетболе забила Парубец – 25:23. Несмотря на катастрофическое начало, «Динамо» умудрилось выиграть атаку (15:14), но допустило больше ошибок (7:5), проиграв блок (2:4).

Дальше волейболистки показали зеркальный второй сет. Уже хозяева вели «+5», а Каракурт перестала добивать до пола: сначала пробила в либеро Марию Бибину, а затем наткнулась на блок Мартинес. «Динамо» продолжало играть в комбинационный волейбол, наращивая преимущество, а блок Лазаренко и Лукьяновой сделал шансы «Локо» на погоню совсем призрачными — 13:6. Именно диагональная закрыла партию, отыгравшись от блока в аут – 25:19.

Уже и высокие цифры в приёме «Локо» не помогали: атака скатывалась с каждым сетом. После 47% в первой партии, дальше – 23%, 40%, 33%.

В третьей партии команды шли ровно, но второе касание после приёма Толок осталось без автора — мяч опустился на стороне «Локо» – 18:21. А следом Каракурт подала в сетку – и 25:21. Четыре ошибки «Локо», 0 – у «Динамо», снова девушки из Казани выиграли блок (5:3), а «Локо» – приём, который был под 60%, но в атаке это им едва ли помогло.

Казалось, четвёртая партия уже в руках «Локо»: стабильно заработал блок, которым Бровкина оформила двойной отрыв – 10:5. Преимущество «+5» дошло до счёта 20:15. Но затем в доигровку вышла Ангелина Сперскайте, а тренер из Калининграда, понадеявшись на уже взятый сет и тай-брейк, усадил девушек из старта — ту же Толок — на скамейку. Хозяйки, проигрывая «-8», в итоге сравняли — 21:21. И Елизавета Лукьянова принесла и тут же реализовала первый матчбол для «Динамо». «Локо» хотел оставить силы на тай-брейк, а в итоге не добрался до него.

«Сегодня была не очень хорошая игра. В первой партии «Динамо-Ак Барс» играли плохо, потом мы начали делать много ошибок. Стало тяжело играть с этим количеством ошибок, не было времени находить свою игру. Нам нужно работать, сделать всё необходимое, чтобы исправиться. У нас были большие нагрузки, но у нас всегда настроение на сто процентов, и в следующей игре всё будет лучше», — рассказала сербская блокирующая калининградского «Локомотива» Мина Попович.