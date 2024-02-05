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Алексей Бабешин покидает волейбольный клуб «Кузбасс»

Волейбольный тренер Алексей Бабешин покидает «Кузбасс», в котором занимал должность главного тренера с мая 2022 года. Об этом сообщает телеграм канал ВК «Кузбасс».

Алексей Бабешин покидает волейбольный клуб «Кузбасс»
© Соцсети

До работы в«Кузбассе» 40-летний Бабешин был главным тренером новокубышевской НОВЫ.

За время игровой карьеры выступал в московском «Динамо», новоуренгойском ФАКЕЛЕ, новосибирском «Локомотиве», казанском «Зените», «Динамо-ЛО» из Соснового бора, сургутском клубе «Газпром-Югра» и «Локомотиве-Изумруд» из Екатеринбурга.

Напомним, что сейчас кемеровский «Кузбасс» занимает седьмое место в турнирной таблице мужской Суперлиги. Из 20 игр они одерживали победу 11 раз. У команды 35 очков. Показатель попаданий равен 48-ми, что является неплохим результатом для середины турнирной таблицы. Точно такой же показатель у московского «Динамо» (третья строчка).

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