ВК «Локомотив» в гостях обыграл петербургский «Зенит» в Суперлиге

«Локомотив» в гостях обыграл петербургский «Зенит» в Суперлиге, отыгравшись со счета 0–2
Новосибирский «Локомотив» победил петербургский «Зенит» в матче 21 го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча состоялась в Санкт Петербурге и завершилась со счетом 3–2 (20:25, 20:25, 28:26, 25:19, 19:17) в пользу гостей.
«Локомотив», набрав 50 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Зенит» (37) идет на седьмом месте.
Остальные результаты матчей 21 го тура Суперлиги:
«Енисей» — «Шахтер» — 3–0 (25:16, 25:22, 25:20)
«Кузбасс» — «Нефтяник» — 3–0 (25:17, 25:20, 25:13)
«Урал» — «Газпром Югра» — 2–3 (25:19, 20:25, 25:18, 23:25, 15:17)
«Нова» — «Факел» — 0–3 (22:25, 23:25, 21:25)
«Белогорье» — «Динамо» (Москва) — 3–2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:12, 15:13)
АСК — «Югра Самотлор» — 3–0 (25:17, 25:23, 25:15)