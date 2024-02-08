Российская волейболистка со своим клубом обыграла украинок

В Лиге чемпионов осталось три россиянки. А в Кубке вызова свою команду к титулу ведёт Вита Акимова.

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Борьба за европейские трофеи в волейболе обостряется по мере того, как плей-офф заходит всё дальше, а число участвующих команд постепенно сокращается. Хоть российские клубы пока и лишены возможности выступать на международной арене, нам всё же есть за кем последить.

В Лиге чемпионов определились пары четвертьфиналистов, и среди них – клубы, в составе которых выступают российские волейболистки. А вот Кубок ЕКВ остался без представительниц нашего волейбола. Зато Вита Акимова в шаге от титула в третьем по значимости турнире Старого Света.

Акимова тащит команду к титулу

В Кубке вызова «Новара» пробилась в финал. Клуб из Италии, за который так успешно выступает россиянка Вита Акимова, выбил в полуфинале немецкий «Висбаден».

По итогам двух встреч итальянская команда отдала своим соперницам всего два сета — 3:1, 3:1. Российская волейболистка внесла значительный вклад в победу, став самым результативным игроком своей команды в обеих встречах. В первом матче Акимова набрала 24 очка, во втором – 23.

В финале итальянки сыграют с французским «Нантом». Первая встреча пройдёт на домашней площадке «Новары» 21 февраля. Ответная – 28 февраля. Для обеих команд это первый финал Кубка вызова. Но у итальянок есть опыт побед в других соревнованиях под эгидой CEV. Команда становилась победителем Кубка ЕКВ (2003) и Лиги чемпионов (2019).

Минус пять россиянок

Французский «Ле Канне», где выступают сразу пять волейболисток из России, выбыл из розыгрыша Кубка ЕКВ. На стадии 1/4 финала он встречался с итальянским «Кьери'76» – действующим победителем Кубка вызова. Обе встречи прошли в упорной борьбе, в пяти сетах, но закончились победами команды из Италии. Хотя в первом матче, который проходил на площадке французского клуба, «Ле Канне» вёл со счётом 2:0 и был близок к победе.

Во второй встрече француженкам не помогло даже усиление в лице сербской волейболистки Бранкицы Михайлович, которая ещё в прошлом сезоне выступала в Суперлиге за «Ленинградку». По ходу матча француженки были в роли догоняющих (1:2), но смогли выровнять игру и перевести встречу в невероятно упорную пятую партию, завершившуюся на балансе (21:19).

В полуфинале «Кьери'76» будет противостоять ещё один клуб из Франции – «Леваллуа Пари Сен-Клу». В другой паре полуфиналистов встретятся польский «Будовляны Лодзь» и команда «НУК Воллей» из Швейцарии.

А в Лиге чемпионов – всё впереди

Также на этой неделе прошли ответные матчи 1/8 раунда плей-офф женского розыгрыша Лиги чемпионов. Наибольший интерес российских болельщиков вызывала встреча турецкого «Экзачибаши», где выступает Ирина Воронкова, с украинским «Прометеем». Первый матч, прошедший на нейтральной территории в Румынии, без особых проблем забрали волейболистки из Турции (3:0). Во второй игре «Прометею» всё же удалось навязать борьбу, но победа (3:1), как и выход в следующий этап, вновь досталась команде Воронковой.

В 1/4 финала «Экзачибаши» сыграет с итальянским «Скандиччи», за который играет бывшая россиянка Екатерина Антропова. Клуб из Италии вышел в четвертьфинал напрямую из группы. Команды уже встречались между собой на предварительном этапе в группе В, и пока преимущество на стороне «Скандиччи». Тогда итальянки выиграли обе встречи с одинаковым счётом – 3:1. Первый матч плей-офф между ними запланирован на 28 февраля.

Определились и другие четвертьфиналисты: пару турецкому «Фенербахче» с Ариной Федоровцевой и Ириной Фетисовой составит «Альянс Воллей» из Германии. Итальянскому «Веро Воллей» будет противостоять клуб «ЛКС Лодзь» из Польши. А вот «Конельяно» пока ждёт своего соперника, который определится вечером 8 февраля в матче между «Вакифбанком» и польским «Жешувом». Пока турецкий клуб ближе к тому, чтобы сделать шаг в 1/4 финала и к защите своего титула: первую встречу он выиграл – 3:0.