Волейболистки «Динамо‑Ак Барс» одержали девятую победу подряд в чемпионате России, обыграв «Протон»
«Динамо Ак Барс» одержало победу над саратовским «Протоном» в матче 20 го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 3–1 (21:25, 28:26, 25:16, 25:18) в пользу волейболисток казанского клуба.
«Динамо Ак Барс» выиграло девятый матч подряд, набрало 48 очков и идет на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. «Протон» (41) — пятый.
Другие матчи 20 го тура завершились следующим образом:
- «Заречье Одинцово» — «Минчанка» (Минск) — 1–3 (17:25, 23:25, 25:18, 23:25)
- «Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 2–3 (25:23, 15:25, 25:22, 21:25, 13:15)
- «Атом» (Курск) — «Динамо Метар» (Челябинск) — 0–3 (17:25, 19:25, 15:25)
- «Локомотив» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт Петербург) — 3–1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17).