Волейболистки «Динамо‑Ак Барс» одержали девятую победу подряд

«Динамо Ак Барс» одержало победу над саратовским «Протоном» в матче 20 го тура женского чемпионата России по волейболу.

© ВК «Динамо-Ак Барс»

Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 3–1 (21:25, 28:26, 25:16, 25:18) в пользу волейболисток казанского клуба.

«Динамо Ак Барс» выиграло девятый матч подряд, набрало 48 очков и идет на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. «Протон» (41) — пятый.