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Российская волейболистка Анна Лазарева продолжит карьеру в США

27-летняя российская диагональная Анна Лазарева подписала контракт с американским волейбольным клубом «Атланта Вайб», выступающем в недавно созданной лиге Pro Volleyball Federation (PVF). До перехода в команду из США россиянка выступала в чемпионате Китая. Первой командой Анны Лазаревой было московское «Динамо».

Российская волейболистка Анна Лазарева продолжит карьеру в США
© Чемпионат

Напомним, Лазарева выступала в составе женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио, на чемпионатах Европы 2019 и 2021 года, в Лиге наций и является бронзовым призёром Кубка мира — 2019.

Новый клуб Лазаревой успешно стартовал в розыгрыше PVF, одержав три победы в четырёх встречах. Победитель лиги, о создании которой стало известно 17 ноября 2022 года, получит $ 1 млн.

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