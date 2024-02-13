Французский волейболист Гребенников сыграл 100-й матч в российской Суперлиге

Либеро сборной франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников провёл 100-й матч в форме петербуржцев в мужской Суперлиге. Юбилей пришёлся на встречу 22-го тура в столице Беларуси Минске, где волейболистов «Зенита» принимал солигорский «Шахтёр», одержавший победу со счётом 3:1 (24:26, 27:25, 25:18, 27:25).

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33-летний спортсмен является сыном известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. В составе «Зенита» французский либеро выступает с 2021 года.