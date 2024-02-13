19-летняя Турчина стала самым результативным игроком тура Суперлиги

Подведены итоги 20-го тура женского чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги. Самым результативным игроком второй раз подряд стала доигровщица «Минчанки» Валерия Турчина, она набрала 21 очко. В командной статистике 52% точных атак сделала команда «Динамо-Метар» из Челябинска.

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Лучшей по числу эйсов за матч тура стала Валерия Козлова из команды «Заречье-Одинцово», на счету волейболистки четыре подачи навылет. Лучший командный показатель также у спортсменок из Московской области — 11 эйсов.

Лидером по заблокированным ударам стала центральная блокирующая красноярского «Енисея» Юлия Синицкая, помешавшая восьми мячам противника достичь цели. Лучший командный показатель в защите у волейболисток «Спарты» из Нижнего Новгорода. Они заблокировали 18 ударов.