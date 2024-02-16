Капитан петербуржского ВК «Зенит» рассказал об отличительной черте «Белогорья»

«Играли две равные команды – это было видно по первой партии. Да и по второй, просто где-то Белгород отпустил ситуацию, что свойственно этой команде. Она может передохнуть и дальше бахнуть новую партию – и дальше в бой. В какой-то момент мы допустили больше своих ошибок, чем воспользовался Белгород и довёл до победного конца игру», – приводит слова Яковлева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.