Игрок «Динамо» заявил в полицию на волейболиста «Кузбасса»

Игрок «Динамо-Москва» Михаил Падо заявил в полицию на волейболиста «Кузбасса» Никиту Козлова , который взял у него в долг более полумиллиона рублей на лечение матери, которая оказалась здоровой, и на свои дорогостоящие лекарства. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Падо и Козлов были давно знакомы, поэтому когда кузбассовец занимал деньги у приятеля, он не был против. Сначала это была сумма в 490 тысяч рублей на лечение матери за границей, потом — 146 тысяч на свои дорогостоящие лекарства. Сам Козлов вовремя деньги не возвращал, но несколько месяцев хотел встретиться под предлогом передачи долга и в последний момент отменял встречи.