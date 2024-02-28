Волейболисты «Локомотива» победили «Кузбасс» в матче чемпионата России

Новосибирский «Локомотив» одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в матче 26 го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3–0 (25:22, 25:23, 30:28) в пользу хозяев площадки. В третьей партии «Локомотив» отыграл отставание в шесть очков.