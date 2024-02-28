$91.87-0.1799.45-0.47
Войти в почту

Волейболисты «Локомотива» победили «Кузбасс» в матче чемпионата России

Новосибирский «Локомотив» одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в матче 26 го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Волейболисты «Локомотива» победили «Кузбасс» в матче чемпионата России
© РИА Новости

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3–0 (25:22, 25:23, 30:28) в пользу хозяев площадки. В третьей партии «Локомотив» отыграл отставание в шесть очков.

Новосибирский клуб с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Кузбасс» (47) идет пятым.

В следующем туре команда Пламена Константинова на выезде сыграет против уфимского «Урала» 3 марта, днем ранее «Кузбасс» примет петербургский «Зенит».

Волейбол
Локомотив
Зенит