«Фенербахче» Федоровцевой и «Экзачибаши» Воронковой вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Турецкие клубы «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, и «Экзачибаши», где играет Ирина Воронкова, вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

© Чемпионат.com

В 1/4 финала «Фенербахче» встречался с немецким «Альянс МТВ». В первой встрече турчанки уступили со счётом 2:3. В ответном матче команда Федоровцевой и Фетисовой победила со счётом 3:1 (25:15, 25:15, 23:25, 25:19), что позволило «Фенербахче» выйти в полуфинал турнира.

«Экзачибаши» Ирины Воронковой дважды сыграл против итальянской команды «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за которую выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова. Обе встречи закончились со счётом 3:2 в пользу турецкого клуба.