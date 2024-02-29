РПЛ запретила "Спартаку" играть на домашнем стадионе из-за состояния поля

Комиссия Российской премьер-лиги запретила "Спартаку" проводить домашний матч 20-го тура РПЛ против "Факела" на домашнем стадионе.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, комиссия лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля регламенту турнира и стандартам РФС.

В результате проведение матчей на арене временно приостановлено.

"Спартак" должен до 1 марта сообщить о том, на какой арене пройдет матч против "Факела". В противном случае РПЛ сама назначит место проведения встречи.