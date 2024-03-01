Итоги европейской волейбольной недели для россиянок

А ещё три россиянки взяли Кубок Вызова с итальянским грандом.

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Дела в отечественной регулярке приближаются к стадии плей-офф, и тем интереснее – топ-3 меняется, а «Белогорье» феерит с 11-матчевой победной серией.

Лига чемпионов – три россиянки в 1/2 финала

Но в еврокубках также не без россиян – в частности, в женской сетке. На четвертьфинальные матчи – дома и на выезде – были заявлены три россиянки: Арина Федоровцева, Ирина Фетисова из «Фенербахче» и Ирина Воронкова из «Экзачибаши».

И все трое будут играть за выход в финал.

В 1/4 финала «Фенербахче» встречался с немецким «Альянс МТВ»: в первой встрече турчанки уступили со счётом 2:3, а в ответном матче команда Федоровцевой и Фетисовой победила со счётом 3:1 (25:15, 25:15, 23:25, 25:19), что помогло лидеру турецкого чемпионата выйти в полуфинал, не играя «золотой» сет.

Видео можно посмотреть на канале European Volleyball в YouTube. Права на видео принадлежат CEV.

Российская доигровщица «Фенера» Федоровцева провела полноценный матч и набрала 16 очков: 12 из 27 в атаке при трёх потерях и 44% реализации, безошибочно принимала (61% – в 18 попытках) и оформила три эйса. Её напарница, перешедшая в новом сезоне из московского «Динамо», блокирующая Ирина Фетисова, как и в первом матче, на площадку не вышла. Но поддерживала подругу по команде из квадрата запасных.

Успех в четвертьфинале ждал и другую россиянку из турецкого топа. «Экзачибаши» Ирины Воронковой дважды обыграл итальянскую команду «Савино Дель Бене» (или «Скандиччи»), за которую выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова.

Обе встречи закончились со счётом 3:2 в пользу турецкого клуба. Доигровщица «Экзачибаши» Воронкова начала гостевой матч не сразу, а вышла на замену во втором сете после едва не проигранного стартового. Его турчанки могли забрать намного легче, имея комфортный запас (11:6), но вырвали лишь в концовке – 27:25.

Видео можно посмотреть на канале European Volleyball в YouTube. Права на видео принадлежат CEV.

Россиянка заменила Ханде Баладин и набрала восемь очков: забила 6 из 15 мячей (40% реализации) и поставила два блока. Негласной героиней тай-брейка стала диагональная Тияна Бошкович: сербка забила шесть из девяти мячей – а в матче вообще забрала 29! На решающем тай-брейке игроки «Экзачибаши» реализовали 63% атак и не проиграли ни одного мяча. А вот лидер «Скандиччи» и визави сербки Екатерина Антропова оформила лишь пять мячей в 10 попытках.

После двух сезонов подряд, когда титул ЛЧ брал «Вакифбанк», женский турнир увидит нового победителя из Италии или Турции. Идущий третьим в локальном чемпионате топ-клуб уступил и во втором матче итальянскому «Имоко Конельяно» со счётом 1:3 (25:20, 18:25, 19:25, 16:25). Любопытно, что Даниэле Сантарелли – тренер сборной Турции и команды-полуфиналистки – не проигрывал ещё ни встречи за 246 дней: на его счету победная серия из 22 матчей со сборной и 33 – с итальянским клубом.

Его клуб в полуфинале встретится с «Экзачибаши», а «Фенербахче» сыграет против итальянского «Милана», победившего с Паолой Эгону в составе «ЛКС Лодзь» – 3:0 (25:21, 25:14, 25:23). В первой встрече полькам удалось выиграть одну партию. Главная звезда команды итальянская диагональная Эгону набрала 10 очков: девять в нападении (при 39% реализации) и ещё одно — на блоке.

Полуфинальные пары (первые матчи состоятся 12 марта):

«Конельяно» — «Экзачибаши»

«Милан» — «Фенербахче».

Акимова, Маркова и Капралова – чемпионки Кубка Вызова

Уже в финале женского Кубка Вызова – 2023/2024 три россиянки подняли над головой трофей. В решающей встрече итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Вита Акимова, Марина Маркова и Анастасия Капралова, одержал победу над французской командой «Нептун де Нант» – 3:1 (23:25, 25:16, 25:20, 25:19).

MVP признали Виту Акимову, она набрала 25 очков: реализовала 67% атак (22 из 33, при шести потерях). С 15 очками матч завершила 23-летняя доигровщица Марина Маркова, которая получила приз MVP после первой победы клуба со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:20).

В отличие от двух лидеров команды из России, Капралова появилась в финале ненадолго: когда судьба матча была уже решена. Главный тренер «Новары» Лоренцо Бернарди выпустил её вместо Марковой. 19-летняя доигровщица не смогла отличиться: реализовала 0 атак в четырёх попытках, но набрала одно очко на блоке.

Отметим, «Игор Горгондзола» выиграл все встречи этого турнира. К тому же это первый титул на уровне Европы для итальянской команды после победы в женской Лиге чемпионов в сезоне-2018/2019.

В мужской сетке – без россиян

В мужской Лиге чемпионов в финальных стадиях не оказалось ни одного россиянина.

«Золотой» сет решил судьбу одной из пар четвертьфиналистов – «Зираатбанк» — «Гуагуас».

Видео можно посмотреть на канале European Volleyball в YouTube. Права на видео принадлежат CEV.

Испанский клуб в гостях выиграл 3:0, но с таким же счётом проиграл дома, а в «золотом» сете провалил атаку – 31% реализации. Волейболисты «Зираатбанка», наоборот, удивили реализацией – 82%. Только у кубинца и главной звезды клуба Ореола Камехо три атаки и эйс в концовке. «Зираатбанк» в полуфинале сыграет с «Ястшембски». Польский клуб после гостевого поражения от «Пьяченцы» (2:3) дома одержал уверенную победу.

«Чивитанова» на своей площадке повторно обыграла «Халкбанк» – 3:1. В составе итальянской команды отметился диагональный Адис Лагумдзия: он реализовал 10 из 15 атак (67%), сделал четыре блока и эйс.

Видео можно посмотреть на канале European Volleyball в YouTube. Права на видео принадлежат CEV.

Теперь «Чивитанова» ждёт «Трентино» в итальянском дерби. Подопечные Анджело Лоренцетти, как и первую встречу в Германии, выиграли со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:22). Немецкий «Берлин» ничего не смог поделать с представителями Италии.

Полуфинальные пары (первые матчи состоятся 12 марта):

«Чивитанова» – «Трентино»