Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» в матче чемпионата России
Московское «Динамо» одержало победу над «Минчанкой» в матче 23 го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча в Минске завершилась со счетом 3–0 (25:18, 25:21, 25:16) в пользу гостей.
В другом матче казанское «Динамо» потерпело гостевое поражение от петербургской «Ленинградки» — 0–3 (22:25, 26:28, 22:25).
Московский клуб с 61 очком продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. Казанское «Динамо» (54) идет вторым, «Ленинградка» (52) — третьей, «Минчанка» (15) — 12 й.